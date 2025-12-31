به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل نگهداری حجم بالایی از سیبزمینیهای احتکار شده در یک سوله بزرگ حوالی شهر خرمآباد شدند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، به محل اعزام و در بازرسی انجامشده بیش از دو هزار تُن سیبزمینی احتکار شده را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: انبار موردنظر توسط مأموران انتظامی پلمب و یک نفر متهم دراینرابطه دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.
سرهنگ ابدال چگنی با تأکید بر ادامهدار بودن طرحهای مبارزه با احتکار کالا و اقلام اساسی، اظهار کرد: پلیس بهصورت جدی و مستمر با هرگونه اقدام در جهت اخلال در بازار و معیشت مردم برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان با احتکار کالاهای ضروری موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کنند.
وی با هشدار جدی به محتکران و عاملان سودجویی در بازار تصریح کرد: افرادی که قصد احتکار و نگهداری غیرقانونی اقلام اساسی مردم را دارند، بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضائی و نظارتی، کوچکترین مورد تخلف را شناسایی و با آن برخورد قاطع میکند.
