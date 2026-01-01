شرایط یخبندان در استان ایلام همچنان حاکم است

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز صبح در تمامی شهرستانهای استان ایلام به جز دهلران، دمای کمینه زیر صفر درجه ثبت شد.
وی بیان کرد بر اساس گزارشهای هواشناسی، سردترین نقطه استان شهرستان ملکشاهی بوده که دمای کمینه آن به ۹.۶ درجه زیر صفر رسید. همچنین در مرکز استان، شهر ایلام، دمای کمینه ۸.۷ درجه زیر صفر گزارش شد.
وی اضافه کرد: روند افزایش دما تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، اما فردا صبح در نواحی سردسیری و شمالی استان همچنان دمای زیر صفر و شرایط یخبندان حاکم خواهد بود.
وی عنوان کرد: روز پنجشنبه وزش باد در برخی ساعات بهویژه در مناطق مرتفع، گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
احمدی نژاد بیان کرد: از ظهر جمعه تا اوایل شنبه با ورود یک سامانه ناپایدار بارشی، بارشهایی در سطح استان مورد انتظار است که در مناطق سردسیری و شمالی به صورت باران و برف در ارتفاعات رخ خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: شهروندان بهویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر باید تمهیدات لازم برای شرایط یخبندان و بارشهای پیشرو را در نظر داشته باشند.
