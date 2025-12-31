  1. اقتصاد
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

قیمت سکه با ورود «همتی» کاهش یافت

امروز چهارشنبه ۱۰ دی، هر قطعه سکه امامی پیش ازظهر بین ۱۵۲ تا ۱۵۴میلیون تومان در نوسان بود. این مبلغ پس از ورود عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی به کانال ۱۴۸میلیون تومان عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ هر قطعه سکه امامی پیش از ظهر بین ۱۵۲ تا ۱۵۴ میلیون تومان در نوسان بود. این مبلغ پس از ورود عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی به کانال ۱۴۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد.

تغییرات قیمتی در بازار سکه نشان می‌دهد، هر قطعه سکه امامی هنگام تنظیم خبر ۱۴۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۱۴۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۸۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

جدول قیمت انواع سکه پیش از ظهر

عبدالناصر همتی پس از رأی اعتماد از دولت با نظر خبرگان حوزه بانکی، در جمع خبرنگاران قول داد بین ۶ ماه تا یک سال نرخ ارز را ثابت نگه دارد.

    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 0
      پاسخ
      کاهش یافت😂😂 این بهش میگن: سیاست الکی خوش کردن ملت
    • فریدون IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 1
      پاسخ
      همتی همیشه نماد گرانی بود
    • ب م IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      زیاد دل‌خوش نباشید با آمدن همتی اوضاع احوال اقتصاد خوب میشه ایشان قبلا امتحان خود را پس داده زمانی که شد مدیر کل بانک مرکزی در دوران فریدون (روحانی ) قیمت ارز و طلا کاهشی شد برای مدتی و زمانی که ایشان رفت از بانک مرکزی قیمت ارز وحشت افزایش پیدا کرده بود دوباره همتی هست و همان اش وکاسه
    • سیروس IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سکه اگر دو میلیون تومان شود شاید ملت اعتماد کنند آنقدر دروغ گفتیم به هم که مردم ایران بشدت عصبانی وبی اعتماد هستند وراه راست رفتن که دردی را دعوا نمی کند آخه دلار اصلا پنجاه هزار تومان هم نه بیست هزار تومان هم دیگر این اعتماد را ترمیم نخواهد کرد چه برسد به صد هزار تومان و سکه 170میلیون تومان
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      قیمت سکه تمام در اوایل دوره احمدی نژاد زیر یک میلیون تومان بود . چه اتفاقی در دنیا افتاده است که ارزش پول آنها ثابت مانده و حتی افزایش پیدا کرده و ارزش پول ایران به زیر صفر رفته است !!!!!! این مشکل را حل کنید و الا چند میلیون بالا و چند میلیون پایین ، گره گشای درد جانسوز مردم نیست .

