قیمت سکه با ورود «همتی» کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ هر قطعه سکه امامی پیش از ظهر بین ۱۵۲ تا ۱۵۴ میلیون تومان در نوسان بود. این مبلغ پس از ورود عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی به کانال ۱۴۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد.

تغییرات قیمتی در بازار سکه نشان می‌دهد، هر قطعه سکه امامی هنگام تنظیم خبر ۱۴۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۱۴۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۸۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

جدول قیمت انواع سکه پیش از ظهر

عبدالناصر همتی پس از رأی اعتماد از دولت با نظر خبرگان حوزه بانکی، در جمع خبرنگاران قول داد بین ۶ ماه تا یک سال نرخ ارز را ثابت نگه دارد.