بررسی بودجه سال آینده ۵ وزارتخانه در کمیسیون صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستهای این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱۵ و ۱۶ دی ماه) برگزار خواهد شد.
دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی از وزارتخانه مربوطه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، بانک صنعت و معدن، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با سازمان ملی استاندارد ایران با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مربوطه از سازمان مذکور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (حوزه صنایع دستی) با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مربوطه از وزارتخانه مذکور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی از وزارتخانه مذکور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیر شبکه ملی اطلاعات، سازمان فضایی ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، پست بانک، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت نفت (حوزه پتروشیمی) با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی از وزارتخانه مربوطه، سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران
_بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حوزه هوافضا) با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی از وزارتخانه مذکور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی ایران.
