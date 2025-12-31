به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات در کانال شخصی اش نوشت: ده ماه قبل، یک پیشنهاد به رئیس جمهور داده شد که به آقای دکتر همتی، پس از آن استیضاح سیاسی، رئیس کلی بانک مرکزی را پیشنهاد دهند تا سیاست‌های ارزی در مسیر اصلاحی دنبال شده، پیش رود. پاسخ شنیده شد که ایشان می‌گویند: من به دنبال درگیری با مجلس نیستم!

وی افزود: ده ماه گذشت و چه جفاها که به سفره‌ی مردم نشد چون که یکی با شعار وفاق، نمی‌خواست با مجلس درگیر شود و حالا پس از ده ماه برگشتند به نقطه‌ی اول.

جهرمی بیان کرد: درگیری دولت با مجلس اگر برای مردم باشد -که یک روال معمول در فضای سیاسی کشورهاست- نه تنها نکوهیده نبود بلکه ضرورت داشت.

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه ان‌شالله که آقای دکتر همتی در این مسیر خطیر موفق باشند، نوشت: اما به خیر ملت نزدیکتر است که رئیس محترم جمهور تا دیرتر نشده، از دعوا برای احقاق حقوق ملت نهراسد، ضعف‌های بسیار عیان کابینه را فوراً ترمیم کند و محکم و استوار در برابر مشکلات عظیم کشور که از قبل از ایشان انباشته شده، قد علم کند.



✨ @azarijahromi