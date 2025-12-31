  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

حکم انتصاب «عبدالناصر همتی» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی

حکم انتصاب «عبدالناصر همتی» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی

رئیس جمهور در حکمی نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عبدالناصر همتی

در اجرای بند (ب) ماده (۷) قانون بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و بندهای (۲)و(۳) مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی؛ بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مصوبه جلسه مورخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 6708869
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها