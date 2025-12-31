به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت خارجه سودان با صدور بیانیه‌ای به شدت از حمایت‌های امارات از جدایی طلبان جنوب یمن انتقاد و این روند را حمایت از تروریسم توصیف کرد.

این وزارت خانه از تلاش‌های عربستان در قبال یمن و تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد.

سودان از طرف‌های درگیر در یمن خواست خویشتن دار بوده و اختلافات خود را از طریق گفتگوهای سازنده حل و فصل کنند.

لازم به ذکر است دولت سودان پیشتر نیز انتقادات شدیدی را متوجه نقش امارات در بحران داخلی این کشور کرده و آن را عاملی برای بی‌ثباتی در کشور و تلاش برای بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به نفع نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته است.

سودان تاکید کرده که امارات از شورشیان واکنش سریع در این کشور حمایت می‌کند.