۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

سودان: امارات از تروریسم حمایت می‌کند

وزارت خارجه سودان با صدور بیانیه‌ای از مداخلات امارات در یمن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت خارجه سودان با صدور بیانیه‌ای به شدت از حمایت‌های امارات از جدایی طلبان جنوب یمن انتقاد و این روند را حمایت از تروریسم توصیف کرد.

این وزارت خانه از تلاش‌های عربستان در قبال یمن و تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد.

سودان از طرف‌های درگیر در یمن خواست خویشتن دار بوده و اختلافات خود را از طریق گفتگوهای سازنده حل و فصل کنند.

لازم به ذکر است دولت سودان پیشتر نیز انتقادات شدیدی را متوجه نقش امارات در بحران داخلی این کشور کرده و آن را عاملی برای بی‌ثباتی در کشور و تلاش برای بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به نفع نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته است.

سودان تاکید کرده که امارات از شورشیان واکنش سریع در این کشور حمایت می‌کند.

