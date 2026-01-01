نشان خادمی و پرچم مسجد جمکران به رئیس صداوسیما اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، نشان خادمی افتخاری و پرچم این آستان مقدس به رئیس رسانه ملی اعطا شد.

در این دیدار، تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به همراهی و حمایت رسانه ملی از فعالیت‌ها و مناسبت‌های مرتبط با این مکان مقدس، به‌ویژه در حوزه ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده قدردانی کرد.

پیمان جبلی نیز در این دیدار با قدردانی از اعتماد و عنایت تولیت مسجد جمکران، خدمت‌رسانی در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار را توفیقی بزرگ دانست و تأکید کرد: رسانه ملی خود را متعهد به ایفای نقش مؤثر در معرفی صحیح، عمیق و امیدبخش معارف مهدوی و ظرفیت‌های معنوی مسجد مقدس جمکران می‌داند.