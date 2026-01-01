به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که چندی پیش با هماهنگی بخشی از بدنه دولت و برخی افراد در مجلس، تعداد قابل توجهی از رشته‌های تحصیلی از شرایط احراز صلاحیت شهرداران کلانشهرها حذف شدند، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۴ و سه روز پس از صدور مصوبه هیئت دولت درباره رفع محدودیت‌های آئین‌نامه اجرایی مرتبط با انتخاب شهردار، طی نامه‌ای به دبیر کمیسیون امنیت ملی دولت، رسماً با ابلاغ مصوبه، اقدام برای الحاق رشته‌های تحصیلی برق، مکانیک و پزشکی را به جدول رشته‌های تحصیلی دستور داده است.

اما با گذشت ۲ ماه، هنوز کمیسیون سیاسی و امنیت ملی دولت، اقدامی درباره اجرای مصوبه هیئت دولت انجام نداده است.