شهردار خوب؛ مدیر توانمند یا کارشناس کاغذی!

لاله افتخاری، فعال فرهنگی و اجتماعی و نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه آئین‌نامه شهرداران نیاز به بازنگری دارد، گفت: شهرداری در نحوه وظایف خود تا حدودی به ریاست‌جمهوری شباهت دارد و همان‌گونه که برای ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و حتی وزارتخانه‌ها تخصص خاصی مطرح نشده، برای شهردار نیز الزام تخصص معنا ندارد.

وی اظهار کرد: در شهرداری بیش از هر چیز توانمندی مدیریتی مهم است زیرا این نهاد حوزه‌های مختلفی از فرهنگ، دکوراسیون و چینش مسائل شهری تا هوا و زمین شهر، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، فضای مناسب برای مردم، مسائل زنان و گروه‌های نیازمند حمایت ویژه را بر عهده دارد.

افتخاری تأکید کرد: شهردار هر تخصصی هم داشته باشد با حوزه‌های متفاوتی دست به گریبان است. بنابراین مهم‌تر از همه این است که بتواند مدیر و مدبر باشد.

وی افزود: تجربه نیز نشان داده که شهرداران موفق مدرک شأن در رشته‌های تخصصی که در این مصوبه دولت آمده، اصلاً نبوده است.

این نماینده پیشین مجلس در پایان تصریح کرد: به نظر من آئین‌نامه نیاز به بازنگری دارد و خوب است که فرصت‌ها برای کارهای مهم‌تر گذاشته شود قبل از اینکه زمان از دست نرود.