به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی بعدازظهر سهشنبه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، شهردار همدان با اشاره به اهمیت دیپلماسی شهری اظهار کرد: اندیشهمحوری، کنشگری فعال و نگاه جهادی، از مؤلفههای اصلی موفقیت در تعاملات بینالمللی است و میتواند مسیر ارتباطات مؤثر میان شهرها را هموار کند.
وی اندونزی را کشوری تأثیرگذار در جهان اسلام دانست و افزود: تجربیات این کشور در حوزه برنامهریزی شهری، گردشگری و برگزاری رویدادهای بینالمللی میتواند برای مدیریت شهری همدان الهامبخش باشد.
حسینی با تأکید بر اینکه گردشگری یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری همدان است، تصریح کرد: ثبت جهانی هگمتانه بهعنوان یک نقطه عطف مهم، نقش بسزایی در معرفی همدان به گردشگران داخلی و خارجی داشته و اجرای پروژههایی نظیر جدارهسازی خیابانهای بوعلی و اکباتان، ساماندهی بافت تاریخی و احیای اماکن میراثی، موجب افزایش جذابیتهای گردشگری شهر شده است.
شهردار همدان برگزاری رویدادهایی نظیر گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو را از اقدامات مؤثر شهرداری برشمرد و گفت: همدان در حوزههای گردشگری سلامت، طبیعی، ورزشی، تاریخی و گردشگری ادیان، از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است.
وی تأکید کرد: ارتباطات بینالمللی و خواهرخواندگی شهرها باید هدفمند بوده و خروجیهای ملموس و کاربردی برای توسعه شهری به همراه داشته باشد.
حسینی با اشاره به عضویت همدان در مجامع بینالمللی همچون مجمع شهرداران آسیایی و شهرهای تاریخی جهان، خاطرنشان کرد: همدان بهعنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، از یک برند معتبر در سطح ملی و بینالمللی برخوردار است.
بروجردی: دیپلماسی شهری ابزاری مؤثر برای تقویت تصویر بینالمللی ایران است
در ادامه این نشست، محمد بروجردی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با اشاره به مأموریتهای گسترده وزارت امور خارجه اظهار کرد: دیپلماسی عمومی، فرهنگی، اقتصادی و شهری از مهمترین وظایف نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به شمار میرود.
وی دیپلماسی شهری را ظرفیتی مؤثر در معرفی توانمندیهای شهرها دانست و افزود: شهرداریها میتوانند با انتقال تجربیات موفق، معرفی ابتکارات شهری و تعاملات هدفمند، نقش مهمی در بهبود و تقویت تصویر بینالمللی ایران ایفا کنند.
سفیر ایران در اندونزی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری، بر ضرورت تدوین نقشه راه بینالمللی، بهرهگیری از ظرفیت نمایندگیهای وزارت امور خارجه و تبادل تجربیات میان شهرها تأکید کرد و ایجاد دفتر وزارت امور خارجه در همدان را گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و علمی این شهر دانست.
