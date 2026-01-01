چرا قانون انتخاب شهردار را نباید تغییر داد؟

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به قانون انتخاب شهردار اظهارداشت: سابقهای در انتخاب شهرداران هم در زمان انتخاب از سوی وزارت کشور و هم در زمان تدوین آئین نامه شوراها وجود دارد، رشتههای تحصیلی شهرداران در قوانین مشخص است و این تجربه در دنیا هم وجود دارد. شئون مختلفی در پایتخت وجود دارد که یکی از یکی مهمتر است و رسیدگی به آن نیازمند مدیریت راهبردی و سطح کلان است.
وی در خصوص حذف بند چهارم آئین نامه انتخاب شهرداران، یادآور شد: نمیتوانم اصرار داشته باشم که قانون جدید سیاسی تدوین شده اما کلاننگر نیست و نقص دارد؛ چطور میتوان شرایطی را برای شهردار تهران تعیین کرد که حتی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور هم نتوانند شهردار شوند. مصداق ما آقای پزشکیان است. یک پزشک میتواند رئیس جمهور شود اما نمیتواند شهردار باشد؛ در حالی که پیش از این چند دوره نماینده مردم در مجلس بوده است.
نادعلی همچنین تصریح کرد: بنده به همراه دو نفر از اعضای شورا در ابتدای دوره پیگیر دریافت حکم شهردار از وزارت کشور بودیم و کارشناسان این وزارتخانه در زمان تغییر از دولت آقای روحانی به دولت شهید رئیسی، کارشناسیهای لازم را انجام دادند و بر اساس این بررسیها، قوانین دهههای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ شرایط انتخاب شهردار را تأیید میکردند.
وی با تأکید بر اینکه حتماً باید نسبت به حذف رشتههای غیرمرتبط برای انتخاب شهردار واکنش نشان داد، خاطرنشان کرد: رسانهها نیز در این زمینه میتوانند نقش ایفا کنند؛ نباید شرایط و قانون را تنها به این دلیل به سمتی ببریم که یک نفر خاص باشد یا نباشد. نباید قانون را برای این موضوع دستکاری کرد. باید با افق بازتر به این موضوع نگاه کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرهای دیگر نیز حتماً از این موضوع ضرر میکنند، یادآور شد: یکی از بندهای همین قوانین، یکی از شرایط انتخاب شهردار را تسلط به امور صحه میدانست. تحقیقات نشان میداد که در آن سالها مصداق امور صحه، تنها رشته پزشکی بوده است؛ لذا فردی که در جایگاه شهردار انتخاب میشود، باید به اندازهای کلاننگر باشد که بتواند انواع خدماتی که باید به مردم تهران ارائه شود، راهبری کند؛ از موضوعات اجتماعی و نرمافزاری تا تنظیف شهر، محیط زیست و حمل و نقل عمومی.
وی افزود: تجربه چهار ساله دوره ششم در توسعه حمل و نقل عمومی نشان میدهد که اگر کسی روحیه آقای زاکانی را نداشت، کفش آهنین به پا نمیکرد و ارتباط بین دولت شهید رئیسی و آقای پزشکیان را حفظ نمیکرد، تحولی در حمل و نقل عمومی و دیگر بخشها رخ نمیداد. نمیخواهم این را بگویم که مسائل تخصصی اهمیتی ندارد اما مسائل تخصصی نیز در این دوره دنبال شد.
نادعلی همچنین تصریح کرد: با حفظ احترام به شهردار سابق و تلاشهای او و بدون نگره سیاسی، وقتی ما دوره ششم را تحویل گرفتیم، در حوزه حمل و نقل عمومی و نگهداشت و موارد دیگر، شهر با عقبماندگی روبهرو بود در حالی که شهردار آن مقطع فردی با تحصیلات مرتبط (بنابر ابلاغیه اخیر دولت) بود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رشته آقای قالیباف جغرافیای سیاسی بود و اتفاقاً به خوبی شهر را مدیریت کرد، گفت: از سویی دیگر رشته تخصصی آقای احمدینژاد هم شهرسازی بود و دوره کوتاه مدیریتی خود، اقدامات خوبی انجام داد؛ لذا نمیتوان قاعده مفروض و بستهای برای انتخاب شهردار در نظر گرفت.
