خبرنگار مهر رتبه اول کشور در رویداد ملی «مخاطب من» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی «مخاطب من» دوره دوم با محوریت کتاب «برای ایران» پس از دریافت آثار ارسالی از سراسر کشور، وارد مرحله داوری شد. در این رویداد فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ خیرخواهی و انسان‌دوستی برگزار می‌شود، آثار برتر در هر بخش پس از بررسی دقیق توسط داوران معرفی شدند.

امیرعلی نظری، خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان بشاگرد، با خلق اثری برجسته در بخش پوستر، موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

این دستاورد، افتخاری برای جامعه رسانه‌ای استان هرمزگان و شهرستان محروم بشاگرد به شمار می‌رود و نشان‌دهنده استعدادهای بومی در عرصه‌های فرهنگی است.