  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

خبرنگار مهر رتبه اول کشور در رویداد ملی «مخاطب من» شد

خبرنگار مهر رتبه اول کشور در رویداد ملی «مخاطب من» شد

بندرعباس - امیرعلی نظری، خبرنگار خبرگزاری مهر از شهرستان بشاگرد استان هرمزگان، رتبه اول کشوری را در بخش پوستر رویداد ملی «مخاطب من» بر محور کتاب «برای ایران» به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی «مخاطب من» دوره دوم با محوریت کتاب «برای ایران» پس از دریافت آثار ارسالی از سراسر کشور، وارد مرحله داوری شد. در این رویداد فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ خیرخواهی و انسان‌دوستی برگزار می‌شود، آثار برتر در هر بخش پس از بررسی دقیق توسط داوران معرفی شدند.

امیرعلی نظری، خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان بشاگرد، با خلق اثری برجسته در بخش پوستر، موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

این دستاورد، افتخاری برای جامعه رسانه‌ای استان هرمزگان و شهرستان محروم بشاگرد به شمار می‌رود و نشان‌دهنده استعدادهای بومی در عرصه‌های فرهنگی است.

کد خبر 6709691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها