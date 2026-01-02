آغاز سوپر لیگ کاراته با حضور یک تازه وارد در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم لایف استار، مناطق نفت خیز جنوب، شائولین آوای رزم، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس فراجا، امید پاس، رعد پدافند هوایی همدان و نیروی زمینی ارتش در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد.

رقابت‌های هفته نخست زیر ذره بین کادر فنی تیم ملی قرار داشت و سجاد گنج زاده سرمربی تیم ملی با حضور در سالن، رقابت‌ها را با دقت زیر نظر داشت. از سوی دیگر تیم لایف استار که اولین حضور خود در سوپر لیگ کاراته را تجربه می‌کرد با هدایت داود گنج زاده و جذب نفراتی عنوان داری چون علی اصغر آسیابری، بهمن عسگری، بهنام دهقان زاده، صالح اباذری و… در همین روز نخست برای همه رقبا خط و نشان کشید و با برتری در هر سه دیدار خود با ۹ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

در پایان هفته نخست بعد از لایف استار، دانشگاه آزاد با سه پیروزی و ۹ امتیاز با تفاضل امتیاز فنی کمتر دوم است و رعد پدافند هوایی و پاس فراجا با ۶ امتیاز در مکان‌های بعدی جدول قرار دارند.

در هفته نخست تیم‌ها سه بازی خود را برگزار کردند که دور نخست لایف استار در پیکار با مناطق نقت خیز جنوب در کاتا و کومیته رقیب را شکست داد و در نهایت ۲۸ بر صفر پیروز از تاتامی خارج شد. دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی در پیکار با شائولین آوای رزم ۲۵ بر ۳ صاحب برتری شد، پاس فراجا با هدایت علیرضا کتیرایی ۱۶ بر ۱۲ از سد امید پاس گذشت و رعد پدافند هوایی هم ۲۲ بر ۶ پیروز شد.

مناطق نفت خیز جنوب که با هدایت منصور حسن بیگی پای به آوردگاه سوپر لیگ گذاشته در پیکارهای دور دوم ۱۹ بر ۹ آوای رزم را شکست داد تا شکست دور نخست را جبران کرده باشد. لایف استار در دومین مبارزه ۲۵ بر ۳ پاس فراجا را از پیش رو برداشت. دانشگاه آزاد در یک مبارزه نزدیک ۱۵ بر ۱۳ به سختی از سد رعد پدافند گذشت و در امید پاس هم برابر نیروی زمینی ارتش ۱۶ بر ۱۲ صاحب برتری شد.

پاس فراجا با برتری ۲۲ بر ۶ دومین باخت هفته را به مناطق نفت خیزجنوب تحمیل کرد. رعد دافند هوایی همدان در مبارزه برابر شائولین آوای رزم ۲۵ بر ۳ صاحب برتری شد و نیروی زمینی ارتش ۲۵ بر ۳ نتیجه را به لایف استار واگذار کرد و دانشگاه آزاد هم ۲۴ بر ۴ امید پاس را شکست داد.