خبرگزاری مهر- گروه ورزشی - محمد بیرامی: فصل جدید سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور جمعه ۱۲ دی ماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد و تیم لایف استار که هدایت آن را برادر سرمربی تیم ملی یعنی داوود گنج زاده بر عهده دارد با جذب نفرات شاخص گام نخست را محکم برداشت و خود را به عنوان مدعی جدی معرفی کرد.

در هفته نخست داوری‌ها با سیستم جدید برگزار شد. سیستم الکترونیکی که با مهندسی معکوس توسط نخبگان کشورمان طراحی و ساخته شد ولی به دلیل برخی نواقص در میانه راه و توقف‌های طولانی کنار گذاشته شد و به سیستم گذشته یعنی پرچم برگشت.

فدراسیون کاراته با پخش شیرینی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی علیه‌السلام از کاراته کاهای حاضر در سالن پذیرایی کردند.

سجاد گنج زاده سرمربی تیم ملی با حضور در سالن شهید کبکانیان رقابت‌های هفته نخست را از نزدیک تماشا کرد.

مشکل و معضل اصلی کاراته در شرایط فعلی کمبود سالن است. سالن شهید کبکانیان با وجود آنکه بازسازی شده و شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد ولی تنها برای کلاس‌های آموزشی و تمرینی مناسب است. روز جمعه بسیاری از علاقمندان به کاراته مسابقات را ایستاده تماشا کردند.

تقابل برادران حسن بیگی در این رقابت‌ها از نکات جالب هفته نخست بود. منصور و ابراهیم حسن‌بیگی که ۱۰ سال قبل به عنوان کاراته‌کا برابر هم مبارزه کردند این بار در قامت مربی برابر هم ایستادند که ابراهیم با لایف استار مناطق خیز جنوب با هدایت منصور را ۲۸ بر صفر شکست داد.

با وجود تغییر سیستم داوری از الکترونیکی به پرچم داوران بین المللی کاراته روز خوبی را پست سر گذاشتند و مسابقات را به خوبی قضاوت کردند. نظارت خوب گرشاسبی و حضور با تجربه‌ها به عنوان ناظر تاتامی و داور بررسی فیلم موجب کاهش چشمگیر اعتراضات شد.

بعد از پایان هفته نخست دور جدید تمرینات تیم ملی از امروز آغاز می‌شود و نفراتی که با عبور از مراحل متعدد انتخابی جواز حضور در اردوها را کسب کرده‌اند تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز می‌کنند.

محسن عاشوری سرپرست دبیری فدراسیون کاراته از شروع مسابقات در سالن حضور داشت و رقابت‌ها را دنبال می‌کرد.