به گزارش خبرگزاری مهر، محسن آشوری با اشاره به برنامهریزی برای تشکیل تیمهای ملی ردههای پایه، نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال گفت: فرایند انتخاب و ورود ورزشکاران به اردوهای تیم ملی با الگوگیری از لیگهای کاراتهوان و با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک داکار اجرا خواهد شد.
وی ضمن اشاره به رقابتهای پیشِرو در سال ۲۰۲۶ در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون کاراته اظهار داشت: فدراسیون کاراته در نظر دارد فرایند ورود ورزشکاران به اردوهای تیم ملی را بر اساس رویکرد و ساختار لیگهای کاراتهوان برنامهریزی کند.
آشوری افزود: بر این اساس ورزشکاران ملزم به شرکت در چهار مرحله لیگ کاراتهوان خواهند بود که این رقابتها از بهمنماه آغاز میشود. در هر مرحله، نفرات اول تا ششم از حضور در مرحله بعدی معاف خواهند بود.
سرپرست دبیری فدراسیون کاراته ادامه داد: در نهایت ۲۴ ورزشکار در هر وزن به مسابقات انتخابی دعوت میشوند. این رقابتها قرار است اردیبهشتماه برگزار شود و مسابقات انتخابی در چهار گروه و به صورت (راند رابین) انجام خواهد شد؛ بهطوری که ۸ نفر برتر به مرحله حذفی راه پیدا میکنند.
آشوری خاطرنشان کرد: در پایان، نفرات برتر به سازمان تیم های ملی معرفی خواهند شد تا در خصوص انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی، جهانی و سپس المپیک داکار تصمیم گیری شود.
