مدودف در واکنش به حمله اوکراین: پاسخ روسیه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در خصوص حمله اوکراین به منطقه خرسون تاکید کرد: نیروهای اوکراینی غیر نظامیان مستقر در این منطقه را عمداً هدف قرار دادند. این یک اقدام وحشیانه و تمسخرآمیز است.

وی افزود: انتقام این حمله که غیرنظامیان را در شب سال نو هدف قرار داد حتمی است. پاسخ به این حمله از سوی نیروهای روسیه به زودی انجام خواهد شد.

مدودف بیان کرد: واکنش به این حمله باید عوامل تروریست آن و فرماندهانشان را نیز دربر بگیرد.

ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون از ایالت‌های قبلی اوکراین که تحت کنترل ارتش روسیه قرار دارد، صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۰ نفر در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک هتل و کافه در این استان جان باختند.

سالدو در حساب رسمی خود نوشت: بر اساس داده‌های اولیه، در این حمله بیش از ۵۰ نفر زخمی و ۲۴ نفر کشته شدند. وی افزود که این آمار در حال به روز رسانی است و بسیاری زنده در آتش سوختند. یک کودک نیز کشته شده است.