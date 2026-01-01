انهدام ۱۶۸ پهپاد اوکراینی بر فراز آسمان روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۶۸ پهپاد اوکراینی را در طول شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرده است.

همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نوشت که مسکو معتقد است که در اوکراین پیروز خواهد شد.

با این وجود شب گذشته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد: ۱۰ درصد با صلح فاصله داریم.

زلنسکی با تاکید بر اینکه «اوکراین می‌خواهد جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی» ابراز داشت: ما توافق صلح ضعیفی را که صرفاً موجب طولانی شدن جنگ شود، امضا نخواهیم کرد. هر امضایی که پای توافق‌های ضعیف گذاشته شود، تنها به شعله‌ورتر شدن جنگ منجر خواهد شد.