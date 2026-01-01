سردار وحیدی: تهدیدات دشمنان ناشی از بزدلی و ترس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه، در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، اظهار کرد: محور مقاومت به لطف خداوند متعال در مسیر رشد، پیشرفت و توسعه قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از این جریان حمایت می‌کند.

وی افزود: راه و مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هرگز رها نخواهد شد و ما با قدرت، ادامه‌دهنده مسیر و آرمان‌های این شهید بزرگوار هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در واکنش به تهدیدات اخیر دشمنان تصریح کرد: این‌گونه اظهارات، حرف‌های بزدلانه‌ای است که از سر ترس و ناتوانی دشمنان بیان می‌شود و نشان‌دهنده استیصال آنان در برابر اقتدار جبهه مقاومت است.