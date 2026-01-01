  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

سردار وحیدی: تهدیدات دشمنان ناشی از بزدلی و ترس است

سردار وحیدی: تهدیدات دشمنان ناشی از بزدلی و ترس است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت، گفت: تهدیدات و اظهارات دشمنان از روی بزدلی و ترس بیان می‌شود و هیچ تأثیری بر مسیر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه، در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، اظهار کرد: محور مقاومت به لطف خداوند متعال در مسیر رشد، پیشرفت و توسعه قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از این جریان حمایت می‌کند.

وی افزود: راه و مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هرگز رها نخواهد شد و ما با قدرت، ادامه‌دهنده مسیر و آرمان‌های این شهید بزرگوار هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در واکنش به تهدیدات اخیر دشمنان تصریح کرد: این‌گونه اظهارات، حرف‌های بزدلانه‌ای است که از سر ترس و ناتوانی دشمنان بیان می‌شود و نشان‌دهنده استیصال آنان در برابر اقتدار جبهه مقاومت است.

کد خبر 6709790
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها