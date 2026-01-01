به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با اشاره به نقش مکتبی این شهدا اظهار کرد: امثال این شهیدان بزرگ، جبهه اسلام را تربیت کردند و امروز نیز روح مطهر آنان راهبری این مسیر را بر عهده دارد و به فضل الهی آن را به سمت پیروزی هدایت می‌کند.

وی با اشاره به مسیر طی‌شده انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی طی سال‌های پس از پیروزی، مرحله به مرحله و در میان فراز و نشیب‌های مختلف، مسیر پیروزی را پیموده است.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، صلابت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح به‌روشنی به نمایش گذاشته شد و این مسیر با قدرت در آینده نیز ادامه خواهد یافت.