۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

شهادت یک اسیر فلسطینی دیگر در زندان‌های رژیم صهیونیستی

یک اسیر فلسطینی از اهالی شهر «رهط» در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، در زندان رژیم صهیونیستی در بئرالسبع به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع فلسطینی گزارش دادند که یک اسیر فلسطینی به نام «حسن عیسی القشاعله» از اهالی شهر رهط در منطقه اشغالی النقب که قرار بود پس از شش ماه دیگر آزاد شود، در زندان های رژیم صهیونیستی در بئرالسبع اشغالی به شهادت رسیده است.

شهادت این اسیر فلسطینی در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق اسرای فلسطینی پیش از این گزارش داده بودند که رژیم اشغالگر اسرائیل تقریباً ۹۳۰۰ اسیر فلسطینی را در زندان‌های خود نگهداری می‌کند که اکثر آنها بازداشت‌های اداری هستند.

رژیم صهیونیستی سیاست فشار بر اسرای فلسطینی را که «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از طراحان اصلی آن است، شدت بخشیده و اسرای فلسطینی با کاهش جیره غذایی و آب، محدود کردن ملاقات‌های خانوادگی و شرایط نامساعد بهداشتی و پزشکی مواجه هستند.

سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی این اقدامات رژیم صهیونیستی را غیرانسانی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌اند.

