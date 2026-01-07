‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی امروز ۷ ژانویه به مناسبت روز شهید فلسطینی، آماری از اسرای شهید در زندان‌های رژیم اشغالگر ارائه و اعلام کرد که نوار غزه طی دو سال گذشته سِیلی از خون را شاهد بوده که منجر به شهادت بیش از ۷۰ هزار نفر در این باریکه و صدها تن دیگر در کرانه باختری اشغالی و قدس شده است.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی افزود: به همین مناسبت یاد شهدای جنبش آزادی‌بخش ملی فلسطین را که زیر شکنجه و سیاست مرگ تدریجی جان باختند، گرامی می‌داریم. از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۳۲۳ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر به شهادت رسیده‌اند که ۸۶ نفر از آنها از زمان آغاز جنگ نسل کشی این رژیم علیه غزه شهید شده‌اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که این روند نشان دهنده افزایش بی سابقه جنایات صهیونیست‌ها علیه اسرای فلسطینی است. ما جنایات اشغالگران صهیونیست علیه اسرای خود در زندان‌ها را فراموش نمی‌کنیم و به حقوق و خون آنها پایبندیم.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی تصریح کرد: ما از بین المللی کردن مسئله اسرای فلسطینی در تمام سطوح در همه مجامع بین المللی، منطقه‌ای و محلی دست نمی‌کشیم و همه تلاش خود را می‌کنیم تا جلوی جنایات سیستماتیک صهیونیست‌ها علیه اسرای خود را بگیریم.

این نهاد فلسطینی از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، به ویژه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد، خواست تا شرایط اسرای فلسطینی را بررسی کرده و برای پایان دادن به رنج آنها تلاش کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده که همچنین از مقامات رسمی فلسطین می‌خواهیم تا بر اساس شهادت‌ها و اسنادی که در اختیار دارند و نشان می‌دهد اشغالگران مرتکب جنایات فجیع علیه اسرای فلسطینی شده‌اند، اقدام جدی برای حمایت از اسرا و محاکمه عاملان این جنایات در دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ کنند.

روز شهید فلسطینی روزی آشنا برای فلسطینیان است که هر سال در تاریخ ۷ ژانویه به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیزی گرامی داشته می‌شود و همه ساله به تعداد آنها در تاریخ مبارزات ملت فلسطین افزوده می‌شود تا فرهنگ ایثار و شهادت هر سال بیش از پیش با زندگی ملت فلسطین در آمیزد و درخت تناور مبارزه و جهاد در فلسطین پربارتر و تنومندتر شود.

روز شهید فلسطینی به مناسبت شهادت نخستین شهید فلسطینی در تاریخ انقلاب معاصر فلسطین؛ شهید «احمد موسی سلامه» به این نام نامگذاری شده است که در اولین روز از ماه ژانویه سال ۱۹۶۵ و پس از اجرای عملیات شهادت طلبانه «تونل عیلبون» به شهادت رسید. این روز سالروز آغاز انقلاب مسلحانه ملت فلسطین است که فرزندان ملت فلسطین در خارج و داخل هر ساله آن را جشن می‌گیرند تا با پخش سرودهای ملی و تجدید عهد و پیمان با شهدا، یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند و راه مبارزات ملت فلسطین را ادامه دهند.