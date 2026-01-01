  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲:۳۴

محبوبی: مسافران گرفتار در کولاک محور نقده پیرانشهر اسکان یافتند

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از اسکان اسکان مسافران گرفتار در کولاک محور نقده پیرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی؛ در این زمینه افزود: در پی تداوم بارش برف و کولاک شدید و گرفتاری تعدادی از مسافران در محور نقده پیرانشهر، با تلاش امدادگران جمعیت هلال‌احمر و همراهی مردم منطقه، تمامی افراد گرفتار شده به‌صورت ایمن اسکان اضطراری داده شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، مسافران گرفتار در کولاک با هماهنگی عوامل امدادی، در یک رستوران بین‌راهی (رستوران احمدی) به‌صورت داوطلبانه و همچنین در مسجد جامع اهل‌سنت و مسجد علی اکبر (ع) اسکان داده شدند.

محبوبی گفت: جمعیت هلال‌احمر با تأمین اقلام امدادی از جمله پتو و اقلام گرمایشی، نسبت به حمایت از اسکان‌یافتگان اقدام کرده و روند امدادرسانی و پایش وضعیت منطقه همچنان ادامه دارد.

جمعیت هلال‌احمر، در کنار مردم و برای مردم، تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی در منطقه حضور خواهد داشت.

