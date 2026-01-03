  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

مرز تمرچین تا ۱۵ دی تعطیل خواهد بود

ارومیه - مرز تمرچین در پیرانشهر به دلیل بارش سنگین برف و وقوع کولاک، در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان پیرانشهر و درخواست مسئولان مرز حاج عمران در اقلیم کردستان، مرز تمرچین در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با هدف حفظ ایمنی مرزنشینان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در تردد مرزی و فعالیت‌های تجارت چمدانی اتخاذ شده است.

روابط‌عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی از تمامی مرزنشینان درخواست کرده است که در بازه زمانی یادشده از مراجعه به مرز تمرچین خودداری کنند.

کد خبر 6711345

