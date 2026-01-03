مرز تمرچین تا ۱۵ دی تعطیل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان پیرانشهر و درخواست مسئولان مرز حاج عمران در اقلیم کردستان، مرز تمرچین در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با هدف حفظ ایمنی مرزنشینان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در تردد مرزی و فعالیت‌های تجارت چمدانی اتخاذ شده است.

روابط‌عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی از تمامی مرزنشینان درخواست کرده است که در بازه زمانی یادشده از مراجعه به مرز تمرچین خودداری کنند.