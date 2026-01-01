https://mehrnews.com/x3b3Gg ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۳:۰۱ کد خبر 6709974 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۳:۰۱ پنجره مهر؛ شادی شبانه مردم اشنویه به دلیل بارش برف ارومیه- در این ویدئو تصاویری از خوشحالی مردم اشنویه در پی بارش برف را مشاهده میکنید. دریافت 22 MB کد خبر 6709974 کپی شد مطالب مرتبط برفروبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی محبوبی: مسافران گرفتار در کولاک محور نقده پیرانشهر اسکان یافتند گرفتاری مسافران در برف و کولاک محور تکاب - شاهین دژ محور پیرانشهر - نقده و جاده سرچم به دلیل کولاک مسدود است ورود سامانه بارشی؛برف و باران مهمان نیمه شمالی کشور برچسبها شادی بارش برف شهرستان اشنویه
نظر شما