امدادرسانی به ۳ بیمار و مادر باردار و ۲نوزاد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر بدحالی یک خانم ۴۵ ساله در روستای قره بلاغ از توابع شهرستان مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجات گران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سه راهی دارلک جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به روستا پس از حدود ۳ ساعت تلاش مستمر نجات گران، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

نجات جان مادر باردار چالدرانی

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در ادامه گفت: گزارشی مبنی بر بدحالی و گرفتار شدن در برف و کولاک یک مادر باردار در محور چالدران به خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجات گران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای قره‌چی بلاغ جمعیت هلال احمر شهرستان چالدران به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به مسیر پس از حدود ۳ ساعت تلاش مستمر نجات گران، مادر باردار جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

نجاتگران هلال‌احمر جان زن ۸۵ ساله با علائم کاهش هوشیاری را نجات دادند

محبوبی گفت: گزارشی مبنی بر کاهش هوشیاری زن ۸۵ ساله با علائم مشکوک به ناراحتی قلبی در روستای گولان از توابع شهرستان سلماس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: انجات گران پایگاه امداد و نجات قره تپه هلال احمر سلماس بلافاصله به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به روستا پس از حدود ۴ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، بیمار جهت ادامه روند درمان در محور اصلی اورژانس شد.

نجات جان نوزاد ۵ ماهه در شهرستان شاهین‌دژ

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: امدادگران هلال احمر آذربایجان غربی در یک عملیات سه ساعته در روستای کردکندی از توابع شهرستان شاهین‌دژ یک نوزاد ۵ ماهه را نجات و به مراکز درمانی منتقل کردند.

نجات نوزاد بدحال گرفتار در برف و کولاک توسط هلال‌احمر اشنویه

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک، یک خانواده که در حال انتقال نوزاد خود به مرکز درمانی بودند، به علت شرایط نامساعد جوی و انسداد مسیر در حوالی روستای آغ بلاغ اشنویه در راه متوقف شده و قادر به ادامه مسیر نبودند.

وی افزود: به‌دنبال بدحالی و بروز تشنج در نوزاد، موضوع بلافاصله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تیم عملیاتی هلال‌احمر شهرستان اشنویه با وجود شرایط جوی نامناسب، صعب‌العبور بودن مسیر و دشواری تردد، به محل حادثه اعزام شد.

محبوبی گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از دسترسی به خانواده، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و نوزاد بدحال را با سرعت و ایمنی کامل به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، نوزاد هم‌اکنون در وضعیت پایدار و سالم قرار دارد و تحت مراقبت کادر درمانی است.