به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: روز چهارشنبه گزارشی مبنی بر بدحالی یک مادر باردار در روستای شیلمان از توابع شهرستان میرآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای نلاس جمعیت هلال احمر شهرستان سردشت به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به روستا پس از حدود ۶ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، مادر باردار جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.