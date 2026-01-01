محبوبی: ۵۵۹ نفر گرفتار برف و کولاک در آذربایجان غربی امدادرسانی شدند

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ نفر در پی برف و کولاک شدید در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: در پی بارش شدید برف و کولاک در استان در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در چند محور مواصلاتی مستقر و عملیات امدادرسانی انجام دادند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۶ حادثه برف و کولاک رخ داد که منجر به گرفتار شدن ۵۵۹ نفر و ۳۸۸ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان شد که با به‌کارگیری ۱۶ تیم عملیاتی متشکل از ۲۲ نجاتگر و ۳۸۸ خودروی امدادی پوشش داده شد و امدادرسانی لازم انجام گرفت.

محبوبی گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۶ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین به ۲ مورد از مادران باردار امدادرسانی فوری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از درراه‌ماندگان، ۹۰ بسته غذایی و پتو بین افراد متأثر از حوادث توزیع شد، افزود: این عملیات‌ها با مشارکت ۴ شعبه جمعیت هلال‌احمر انجام شد و امدادرسانی همچنان در برخی محورهای برف‌گیر ادامه دارد.