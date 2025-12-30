الحوثی: یمن همچنان در کنار رزمندگان مقاومت خواهد ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «سید عبدالملک الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله یمن، با صدور پیامی، شهادت فرماندهان مقاومت را به گردانهای قسام و جنبش حماس تسلیت گفت.
وی در این پیام با تأکید بر ثبات موضع ملت یمن در حمایت از ملت فلسطین، اعلام کرد که یمن در برابر هرگونه تجاوز، نسلکشی و گرسنهسازی، همچنان در کنار رزمندگان مقاومت خواهد ایستاد.
الحوثی ثمره شهادت و جهاد در راه آزادی فلسطین، را نابودی رژیم موقت صهیونیستی دانست و این موضوع را یکی از وعدههای حتمی خداوند به شمار آورد.
گردانهای عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس، روز گذشته با صدور بیانیهای رسماً شهادت «ابوعبیده» (حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت)، سخنگوی خود در حملات دشمن صهیونیستی را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین شهادت چندین فرمانده ارشد دیگر مقاومت از جمله «محمد سنوار»، «محمد شبانه»، «حکم العیسی» و «رائد سعد» اعلام شد.
شهید ابوعبیده از چهرههای رسانهای مهم مقاومت بود که در طول سالهای گذشته، پیامها و گزارشهای گردانهای قسام را بهعنوان صدای رسمی این گروه منتقل میکرد.
