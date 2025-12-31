به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سخنگوی گردان‌های القسام و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سخنگوی گردان‌های القسام و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

شهادت جناب ابو عبیده، سخنگوی رشید، شجاع و مجاهد گردان‌های قسام به همراه اعضای خانواده و ۴ تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین را به امت اسلامی، ملت مظلوم فلسطین و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت و تبریک عرض می‌نمائیم.

شهادت مظلومانه این عزیزان تصویر حقیقی استواری، پایداری و شکوفایی مجاهدان مقاومت در برابر رژیم تروریست و کودک کش صهیونی را به همگان نشان داد. بی شک راه شهیدان زنده است و طنین مقاومت اسلامی تا آزادسازی قدس شریف خاموش ناپذیر خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تمجید از روایت دقیق و شفاف پیروزی‌های مقاومت فلسطین از لسان جناب ابوعبیده و به استیصال کشاندن بنگاه‌های تبلیغاتی صهیونی برای سانسور و تحریف پایداری مقاومت فلسطین، این شهادت مظلومانه و تروریستی را نشانه کارآمدی، سربلندی و پیروزی رزمندگان مقامت فلسطین در میدان و شکست ارتش صهیونی در مقابله با مقاومت می‌داند و اعلام می‌دارد که آینده قطعاً از آن مقاومت است.

خدای بزرگ را شاکریم که پیوستگی هنرمندانه میدان و روایت مقاومت ضد صهیونیستی توسط افسران عرصه جنگ نرم مقاومت موجب توسعه و تعالی «گفتمان مقاومت» در سطح ملت‌های جهان بویژه ملت‌های اروپایی و آمریکا و افزایش جریان ظلم ستیزی در عرصه بین‌الملل شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام و راه مقدس شهیدان قدس به ویژه مقاومت اسلامی فلسطین، بار دیگر بر ادامه مسیر آنان تا آزادی کامل قدس شریف و ازاله رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی از این سرزمین مقدس تأکید می‌نماید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۹ دی ماه ۱۴۰۴