تداوم بازداشت گسترده در کرانه باختری توسط ارتش صهیونیست

ارتش رژیم صهیونیستی با ادامه یورش خود به مناطق فلسطینی نشین، اقدام به بازداشت تعدادی از جوانان فلسطینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه عملیات امنیتی خود در سرکوب اهالی کرانه باختری دیشب و امروز نیز به مناطق فلسطینی نشین یورش برده و به ضرب و شتم و بازداشت فلسطینی‌ها ادامه دادند.

نظامیان ارتش اسرائیل در همین راستا از ساعت‌ها پیش، یورش به شهرک جبع در جنوب جنین را آغاز کرده و عملیات بازداشت و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

هلال احمر فلسطینی با اعلام این مطلب تاکید کرد که تیم‌های آن در حال رسیدگی به دو مورد ضرب و شتم در جریان یورش نیروهای اشغالگر به شهرک جبع در جنوب جنین هستند.

منابع محلی کرانه باختری همچنین اعلام کردند نیروهای صهیونیستی عملیات گسترده‌ای را برای یورش به خانه‌های شهروندان در مناطق مختلف شهر الخلیل انجام داده و بیش از ۱۲ شهروند را از منطقه حاره الشیخ در سحرگاه امروز بازداشت کردند.

ارتش صهیونیستی همچنین به شهرک کفر اللبد در شرق طولکرم یورش برد. نظامیان صهیونیستی در جریان این حمله معین اسامه رجب، سعید محمد رجب و عماد مصلح برهوش ۳ تن از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.

صهیونیست‌ها همچنین عبدالقادر صلاح جوان فلسطینی را پس از یورش به خانه‌اش در روستای برقه در شمال غرب نابلس بازداشت کردند.

      قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل متحد ( طرح تقسیم کشور فلسطین ) باعث جنگ در کرانه باختری و غزه شد مطابق این قطعنامه ( قطعنامه ۱۸۱ ) کشور فلسطین به دو کشور یهودی و عرب تقسیم شد این قطعنامه پیامدهای منفی دیگر هم داشت که منجر به تأسیس دولت اسرائیل شد

