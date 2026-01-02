سفر قائم‌ مقام وزیر کشور به کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پور جمشیدیان، پنجشنبه شب با استقبال رسمی استاندار کرمان وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

هدف از این سفر، بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ارزیابی تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم عنوان شده است.

پور جمشیدیان، در نخستین برنامه شامگاه پنجشنبه، از محل اسکان زائران در دانشگاه پیام‌نور کرمان بازدید کرد و در ادامه با حضور در درمانگاه سیار مستقر در این محل، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به زائران قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در گلزار شهدای کرمان، از اتاق وضعیت و محل برگزاری جلسات مدیریت بحران واقع در این مجموعه بازدید و آخرین اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم سالگرد را مورد بررسی قرار داد.