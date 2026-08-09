به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر عصر یکشنبه در نشست مشترک انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دو کشور ایران و ترکیه، با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های منطقه اظهار کرد: توسعه زیرساخت ‌های حمل‌ونقل، گمرکی و لجستیکی باید متناسب با رشد تجارت و ترانزیت توسعه یابد تا امکان پاسخگویی به حجم فزاینده تردد ناوگان فراهم شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرز بازرگان در تجارت و ترانزیت میان ایران، ترکیه و اروپا، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اجرایی برای کاهش زمان توقف کامیون‌ها و روان‌سازی تردد ناوگان حمل‌ونقل تاکید کرد.

تاجفر عنوان کرد: رانندگان نباید برای دریافت نوبت و عبور از مرز، مدت طولانی در انتظار بمانند و لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، زمان توقف کامیون‌ها در مرز به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

همچنین موضوع بازگشایی بازارچه ساری‌سو از سوی هر دو کشور از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود و شرکت‌کنندگان بر ضرورت فعال‌سازی مجدد این بازارچه به‌منظور توسعه مبادلات تجاری و تسهیل رفت‌وآمد مرزی تأکید کردند.

در ادامه این نشست، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و بحران‌های اخیر، عنوان شد که با اتخاذ تصمیمات مناسب، در روند ترانزیت و تجارت ازمسیر منطقه خلل جدی ایجاد نشد و استمرار فعالیت‌ های تجاری و حمل‌ونقلی نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت بالای این مسیر است.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، ترانزیت طی سه ماه گذشته با رشد ۴۶ درصدی همراه بوده و بیش از یک میلیون مورد ترانزیت به ثبت رسیده است.

حجم تجارت دو کشور در یک سال گذشته حدود ۵.۵ میلیارد دلار است که بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق مرز بازرگان انجام می‌شود.

شرکت‌های تخصصی در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل در منطقه آزاد ماکو مستقر هستند و این منطقه می‌تواند به یکی از مراکز مهم خدمات لجستیکی و ترانزیتی در مسیر ایران و ترکیه تبدیل شود.

ایجاد سازوکارهای مناسب مالی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات تجاری و رفع موانع مالی پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور داشته باشد.