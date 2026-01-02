محمدی: تبیین مکتب حاج قاسم سلیمانی ضرورت امروز جامعه است

حاج اراز آخوند محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه همه ما تبیین مکتب و سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی برای نسل جوان است.

مدیر مدرسه علمیه محمدیه اشرف‌دره بیان کرد: در دوران حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه، نه‌تنها شیعیان بلکه بسیاری از اهل سنت نیز از اقدامات و مجاهدت‌های او بهره‌مند شدند.

وی افزود: مبارزه شهید سلیمانی با گروه‌های تکفیری و افراطی و جلوگیری از گسترش خشونت، از خدمات ارزشمندی بود که همه مسلمانان آثار آن را احساس کردند و از ثمراتش بهره بردند.

آخوند محمدی تصریح کرد: امروز وظیفه علمای اهل سنت و شیعه، نخبگان و مراکز دینی است که مکتب و سیره عملی حاج قاسم سلیمانی را برای نسل جوان تبیین کنند تا روحیه ایثار، مقاومت و وحدت اسلامی در جامعه تقویت شود و یاد و نام این شهید بزرگ همواره در دل‌ها زنده بماند.