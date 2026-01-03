  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

نمایش اقتدار و همبستگی اجتماعی در ششمین سالگرد شهید سلیمانی

نمایش اقتدار و همبستگی اجتماعی در ششمین سالگرد شهید سلیمانی

کرمان- قائم‌ مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان نمونه‌ای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پور جمشیدیان، با اشاره به برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان گفت: این مراسم با تمهیدات استانداری کرمان و دست‌اندرکاران برقراری نظم و امنیت به شکل مطلوبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان پرشورتر از سال گذشته برگزار شد؛ افزود: این مراسم باشکوه با حضور دلدادگان سردار دل‌ها و مردم شهیدپرور از سراسر ایران، به نحو احسن برگزار شد.

پور جمشیدیان، با قدردانی از مردم و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم امسال تصریح کرد: در این مراسم، مردم متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بار دیگر نمونه‌ای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

کد خبر 6711453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها