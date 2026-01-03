نمایش اقتدار و همبستگی اجتماعی در ششمین سالگرد شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر پور جمشیدیان، با اشاره به برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان گفت: این مراسم با تمهیدات استانداری کرمان و دستاندرکاران برقراری نظم و امنیت به شکل مطلوبی برگزار شد.
وی با بیان اینکه مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان پرشورتر از سال گذشته برگزار شد؛ افزود: این مراسم باشکوه با حضور دلدادگان سردار دلها و مردم شهیدپرور از سراسر ایران، به نحو احسن برگزار شد.
پور جمشیدیان، با قدردانی از مردم و دستاندرکاران برگزاری مراسم امسال تصریح کرد: در این مراسم، مردم متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بار دیگر نمونهای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
