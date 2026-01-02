آیت الله کاظمی:فتح واقعی انقلاب اسلامی تربیت انسان‌ های الهام‌ بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی کاظمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه لنگرود اظهار کرد: انقلاب اسلامی با معرفی چهره‌هایی همچون شهید چمران، شهید حججی و شهید قاسم سلیمانی، توانسته نمونه‌ای از انسان کامل و الگوهای معنوی را به جامعه و جهان ارائه کند.

آیت الله کاظمی افزود: این تمایز انقلاب ما با نظام‌های دیگر، مانند معرفی چهره‌های معنوی و الهام‌بخش همچون مرحوم آیت‌الله بهجت است.

وی ادامه داد: اگر پیامبر اسلام در دوره صدر اسلام تنها با محور انسانی و تربیت افراد الهام‌بخش نبود، هیچ جنگ و موفقیتی حاصل نمی‌شد. انقلاب اسلامی نیز با تربیت انسان‌هایی با ایمان، استقامت و بصیرت، قدرت خود را نشان می‌دهد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: دیدار با مقام معظم رهبری و مشاهده آرامش، استواری و صلابت ایشان، نشان‌دهنده پایبندی انقلاب اسلامی به اصول خود و الگویی برای تمام ملت ایران است. بسیجیان و جوانان، مشتاقانه در راه اسلام و نظام تلاش می‌کنند و از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کنند.

آیت‌الله کاظمی با بیان دیدگاه خود درباره تمدن غرب گفت: فروپاشی معنویت و بنیان‌های انسانی در تمدن مادی غربی مشهود است. انقلاب اسلامی با تاکید بر ارزش‌های معنوی، تربیت انسان‌های متعهد و پایبند به اصول الهی، فتح واقعی انقلاب را محقق کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: پیام اصلی انقلاب اسلامی، تربیت انسان‌های الهام‌بخش، ارتقای معنویت و استقلال ملی است. این مسیر نه تنها برای ایران بلکه برای جهان می‌تواند الگویی بی‌نظیر باشد و نشان دهد که قدرت واقعی، در تربیت انسان‌های متعهد و پایبند به ارزش‌های انسانی و معنوی است.