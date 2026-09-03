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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

جزئیات مراسم استقبال، وداع و تشییع شهید خلبان حسین مهدویان در قزوین

جزئیات مراسم استقبال، وداع و تشییع شهید خلبان حسین مهدویان در قزوین

قزوین- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین جزئیات مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر شهید خلبان حسین مهدویان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید خلبان حسین مهدویان صبح امروز پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین در سالن جلسات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد امیری‌مقدم، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین، در حاشیه این نشست جزئیات برنامه‌های استقبال و تشییع این شهید والامقام را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وی، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید مهدویان روز شنبه ۱۴ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل صدا و سیمای مرکز قزوین آغاز می‌شود و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور خواهند داشت.

همچنین مراسم تشییع پیکر شهید در شهر الوند روز شنبه ساعت ۱۷ با حضور مردم شهیدپرور این شهر برگزار خواهد شد.

مراسم شب وداع با پیکر شهید مهدویان نیز شنبه شب ۱۴ شهریورماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری(ع) قزوین برگزار می‌شود.

امیری‌مقدم افزود: مراسم اصلی تشییع و تدفین شهید خلبان حسین مهدویان نیز روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) در ابتدای خیابان سپه به سمت امامزاده حسین(ع) و گلزار شهدای قزوین برگزار خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدویان اظهار کرد: این شهید والامقام با نثار جان خود در مسیر دفاع از حریم ایران اسلامی، برگ زرین دیگری بر افتخارات استان قزوین و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین از مردم استان دعوت کرد با حضور گسترده در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع این شهید، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، در برگزاری باشکوه این مراسم‌ها مشارکت کنند.

کد مطلب 6936350

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      40 0
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      این خلبان شهید کی و کجا شهید شده چرا همیشه خبرهاتون گنگ و یا ناقص است.متاسفم
    • ارجعلی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      18 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش همیشه گرامی خواهد ماند
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      18 0
      پاسخ
      روحت شاد دلاور مرد ایران ❤️
    • علی نشاط IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      16 0
      پاسخ
      سلام به سلطان آسمان و سلام به این شهید مکرّم او به جایگاه واقعی خود رسید ؛ و افتخار ایران زمین شد .
    • رسول IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      11 15
      پاسخ
      با سلام روحشان شاد. پیشنهاد کنید ایران برای انتقام از جنایات آمریکا علی الخصوص شهدای دریاداران ناو دنا ، ناو آبراهام را که درحال پهلوگیری در پاتایا است را مورد هجوم تعداد زیادی موشک و پهباد قرار دهد .با این کار چندین هواپیمای جنگی روی ناو منهدم خواهد شد و این بهترین موقع برای انتقام است چون اگر حمله کنیم مهلت دورشدن از ساحل پاتایا را نخواهد داشت و نیروهایش در پاتایا سرگردان خواهند شد. ممنون
    • حوریه مرتضی زاده. IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بر خون پاک سالار شهیدان.و شهدای صدر اسلام تا کنون . الهی دست اهریمن بشکنه. نو گل خندان هایی رو ازمون گرفتند. خانواده محترم مهدویان تبریک و تسلیت. خوشا به سعادت جوانان.بگو برای من هم دعا کنند
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      راهت ادامه دارد ای شهید

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