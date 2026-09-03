جزئیات مراسم استقبال، وداع و تشییع شهید خلبان حسین مهدویان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید خلبان حسین مهدویان صبح امروز پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین در سالن جلسات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد امیری‌مقدم، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین، در حاشیه این نشست جزئیات برنامه‌های استقبال و تشییع این شهید والامقام را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وی، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید مهدویان روز شنبه ۱۴ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل صدا و سیمای مرکز قزوین آغاز می‌شود و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور خواهند داشت.

همچنین مراسم تشییع پیکر شهید در شهر الوند روز شنبه ساعت ۱۷ با حضور مردم شهیدپرور این شهر برگزار خواهد شد.

مراسم شب وداع با پیکر شهید مهدویان نیز شنبه شب ۱۴ شهریورماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری(ع) قزوین برگزار می‌شود.

امیری‌مقدم افزود: مراسم اصلی تشییع و تدفین شهید خلبان حسین مهدویان نیز روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) در ابتدای خیابان سپه به سمت امامزاده حسین(ع) و گلزار شهدای قزوین برگزار خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدویان اظهار کرد: این شهید والامقام با نثار جان خود در مسیر دفاع از حریم ایران اسلامی، برگ زرین دیگری بر افتخارات استان قزوین و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین از مردم استان دعوت کرد با حضور گسترده در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع این شهید، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، در برگزاری باشکوه این مراسم‌ها مشارکت کنند.

