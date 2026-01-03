بیات: مکتب شهید سلیمانی یک الگوی اخلاقی و فکری برای حکمرانی است

رسول بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی یک الگوی اخلاقی و فکری برای حکمرانی است و این مکتب می‌تواند به‌عنوان یک مکتب فکری، اخلاقی و مدیریتی در جامعه مطرح شود، گفت: به نظر من، اثرگذاری و مقبولیت شهید سلیمانی ریشه در مجموعه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی، رفتاری و فکری داشت که او را از بسیاری از شخصیت‌های نظامی و سیاسی متمایز می‌کرد.

وی نخستین ویژگی برجسته شهید سلیمانی را خلوص در خدمت به مردم و نظام دانست و افزود: سردار سلیمانی هر آنچه را که برای خدمت به مردم و دفاع از منافع کشور لازم می‌دانست، بدون ملاحظه شخصی انجام می‌داد. چه در دوران دفاع مقدس و چه در سال‌های بعد، هر جا که احساس می‌کرد حضورش برای دفاع از امنیت و منافع ایران و جبهه مقاومت ضروری است، خالصانه و بدون واسطه در خط مقدم حاضر می‌شد.

رئیس خانه احزاب استان زنجان ادامه داد: حضور ایشان در عرصه‌های معادلات منطقه‌ای، از عراق و سوریه گرفته تا دیگر نقاط، از سر تکلیف و مسئولیت بود، نه از جایگاه تشریفاتی یا مدیریتی. همین روحیه میدانی و بی‌واسطه، او را در چشم مردم صادق و قابل اعتماد کرده بود.

مشاور سیاسی استاندار زنجان با بیان اینکه محبوبیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پس از شهادت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه عمق و گستره بیشتری پیدا کرده است، گفت: مردم امروز بیش از گذشته به این درک رسیده‌اند که نقش و تأثیر شهید سلیمانی در امنیت، انسجام و آرامش جامعه تا چه اندازه جدی و تعیین‌کننده بوده است.

بیات دومین ویژگی مهم شهید سلیمانی را دوری از مسائل جناحی، سیاسی و قومی عنوان کرد و گفت: سردار سلیمانی خود را درگیر دعواهای جناحی نکرد و اجازه نداد نگاه سیاسی و باندی، مسیر خدمتش را تغییر دهد. او بارها تأکید می‌کرد که «سرباز نظام» است و دقیقاً نیز بر همین مبنا عمل می‌کرد؛ یعنی هر آنچه را که به نفع کشور و مردم بود، بدون توجه به اینکه از کدام جریان یا جناح حمایت می‌شود، دنبال می‌کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به منش اجتماعی و اخلاقی شهید سلیمانی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ایشان، رأفت، مهربانی و نگاه برابر به همه مردم بود. سردار سلیمانی مردم را دسته‌بندی نمی‌کرد و میان اقشار مختلف جامعه خط‌کشی نداشت. در شرایطی که برخی انتظار مواضع تند و سخت‌گیرانه از او داشتند، گفتار و رفتار ایشان همواره همراه با احترام، متانت و مهربانی نسبت به عموم شهروندان بود.

رئیس خانه احزاب استان زنجان افزود: همین نگاه انسانی و اخلاق‌محور باعث شد که اقشار مختلف مردم، فارغ از گرایش‌ها و سلایق سیاسی و اجتماعی، با او احساس نزدیکی و همدلی داشته باشند.

لزوم توجه جدی به مکتب سلیمانی

بیات با تأکید بر ضرورت توجه جدی به «مکتب سلیمانی» گفت: به باور من، مکتب سلیمانی می‌تواند فراتر از یک عنوان شعاری، به‌عنوان یک مکتب فکری، اخلاقی و حتی مدیریتی در جامعه مطرح شود. اگر این مکتب مبنای عمل قرار گیرد، بسیاری از حاشیه‌ها، تنش‌ها و ناکارآمدی‌هایی که گاهی در عرصه حکمرانی و مدیریت کشور مشاهده می‌شود، قابل اصلاح خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن مکتب سلیمانی در جامعه، اظهار کرد: هر مکتب فکری و اخلاقی برای رشد و توسعه نیازمند حامیان جدی، صادق و خالص است. اگر ما شهید سلیمانی را فردی اخلاق‌مدار، صادق و مخلص می‌دانیم، کسانی که مدعی ترویج این مکتب هستند نیز باید همین ویژگی‌ها را در عمل نشان دهند و از استفاده ابزاری، شعاری و مقطعی از نام و شخصیت او پرهیز کنند.

رئیس خانه احزاب استان زنجان نقش رسانه‌ها را در این مسیر مهم دانست و افزود: رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در تبیین و گسترش اندیشه‌ها و منش شهید سلیمانی ایفا کرد، اما این مسیر تنها با فعالیت رسانه‌ای کامل نمی‌شود. مهم‌تر از آن، تغییر نگرش و تقویت مسئولیت‌پذیری اخلاقی در میان شهروندان و نخبگان است.

بیات خاطرنشان کرد: اگر هم‌زمان هم رسانه‌ها وظیفه تبیینی خود را به‌درستی انجام دهند و هم شهروندان و مسئولان با نگاهی اخلاق‌محور به الگوی رفتاری شهید سلیمانی توجه کنند، می‌توان امیدوار بود که مکتب سلیمانی به‌صورت واقعی و ماندگار در جامعه ایران نهادینه شود.

