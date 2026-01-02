  1. استانها
  2. همدان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

صوفی: حکمرانی اقتصادی معیوب کشاورزی را به بن‌بست رسانده است

همدان- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: بخش کشاورزی با وجود مزیت‌های فراوان، به دلیل ضعف حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ناپایدار با مشکلات جدی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر جمعه در نشست با فعالان صنعت کشاورزی استان همدان، با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان فائو، تا سال ۲۰۵۰ تولید جهانی غذا باید تقریباً دو برابر شود و این موضوع جایگاه حیاتی کشاورزی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با بیان اینکه کشاورزی نخستین مزیت نسبی کشور و استان همدان است، افزود: در کنار گردشگری و معدن، کشاورزی ستون اصلی اقتصاد استان محسوب می‌شود، اما متأسفانه در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به‌درستی بهره‌برداری کنیم و بخش زیادی از تولیدات همچنان به‌صورت خام‌فروشی عرضه می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف صنایع تبدیلی تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی زمانی به نقطه مطلوب می‌رسد که زنجیره تولید تا فرآوری و بازار تکمیل شود؛ در غیر این صورت، هم کشاورز متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده، و ارزش افزوده واقعی برای استان ایجاد نخواهد شد.

صوفی با انتقاد از نابسامانی‌ها در نظام تصمیم‌گیری بخش کشاورزی گفت: امروز نه کشاورز راضی است، نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده و نه حتی دولت؛ این نارضایتی عمومی نتیجه ضعف در حکمرانی اقتصادی و اتخاذ تصمیمات ناپایدار و مقطعی است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه نهاده‌ها، ارز ترجیحی و یارانه‌ها ادامه داد: حجم قابل توجهی ارز در کشور هزینه می‌شود، اما به دلیل ضعف نظارت و ساختار معیوب، این منابع به جای حمایت از تولید و کشاورزی، گاه به جیب رانت‌جویان و واردکنندگان خاص می‌رود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سودهای کلان برخی شرکت‌های واردکننده به بهای فشار بر معیشت مردم تمام شده است، افزود: این منابع باید در مسیر تقویت تولید داخلی، حمایت از کشاورز و ثبات بازار مصرف هزینه شود.

صوفی همچنین به ضرورت ایفای نقش جدی بانک‌ها در حمایت از کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، بانک‌ها مکلف‌اند بخشی از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و این موضوع باید در شورای بانک‌های استان به‌صورت جدی رصد شود؛ مجلس نیز در صورت کوتاهی بانک‌ها، از ابزارهای نظارتی و قانونی استفاده خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و تصمیمات شفاف، منسجم و عادلانه اتخاذ نشود، مشکلات این بخش ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان دولت، مجلس، بانک‌ها و فعالان کشاورزی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بومی، انتقال فناوری‌های نوین و مدیریت صحیح منابع، می‌توان کشاورزی استان همدان را به جایگاه واقعی خود رساند.

