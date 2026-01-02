غلامعلی فخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر از مصدوم شدن ۱۰ نفر در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده فرعی رینه، واقع در محور هراز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳ روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کیلومتر ۷۸ جاده رینه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های رینه، گزنک و کهرود با سه دستگاه آمبولانس و یک ست نجات در صحنه حاضر شدند و پس از انجام ارزیابی اولیه، اقدامات پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به اینکه در این حادثه ۳۲ نفر دچار حادثه شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم بودند که چهار نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر و سایر مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.