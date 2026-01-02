  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

واژگونی مینی‌بوس در محور هراز ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از مصدوم شدن ۱۰ نفر در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده فرعی رینه، واقع در محور هراز خبر داد.

غلامعلی فخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر از مصدوم شدن ۱۰ نفر در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده فرعی رینه، واقع در محور هراز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳ روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کیلومتر ۷۸ جاده رینه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های رینه، گزنک و کهرود با سه دستگاه آمبولانس و یک ست نجات در صحنه حاضر شدند و پس از انجام ارزیابی اولیه، اقدامات پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به اینکه در این حادثه ۳۲ نفر دچار حادثه شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم بودند که چهار نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر و سایر مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

