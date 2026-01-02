امام جمعه دلگان: اعتکاف راهبردی معنوی در مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید بامری، در خطبههای این هفته نماز جمعه دلگان با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت امام علی (ع) و روز پدر، به تبیین جایگاه معنوی اعتکاف و نقش آن در تقویت ایمان و بصیرت نسل جوان پرداخت.
امام جمعه دلگان با اشاره به فرصت ارزشمند ایام اعتکاف، نوجوانان و جوانان را به بهرهگیری از این فضای معنوی دعوت کرد و گفت: اعتکاف نوعی سفر درونی و زمینی است که میتواند انسان را از هیاهوی روزمره جدا کرده و زمینه خودسازی و تقویت باورهای دینی را فراهم کند.
وی با تأکید بر جنگ نرم دشمن افزود: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای فرهنگی، رسانهای و شبههافکنی، فکر و اندیشه نسل جوان را نشانه گرفته است و اعتکاف بهعنوان یک راهبرد معنوی میتواند نقش مهمی در مقابله با این تهاجم فرهنگی و خنثیسازی جنگ نرم ایفا کند.
حجتالاسلام بامری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانیهای اخیر و تأثیر آن بر زندگی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما نسبت به وضعیت معیشتی مردم نگران هستیم و اعتراضات مسالمتآمیز حق طبیعی هر شهروند است، اما نباید اجازه داد دشمنان از این مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کرده و آن را به ابزاری برای ضربه زدن به نظام، ایجاد بیثباتی و اغتشاش تبدیل کنند.
وی همچنین به تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم اشاره کرد و از آنان خواست با بهکارگیری تمام توان و ظرفیتهای موجود، در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم گامهای مؤثرتری بردارند.
امام جمعه دلگان در پایان، بصیرت، وحدت و انسجام میان آحاد جامعه را مهمترین سلاح مردم در برابر توطئههای دشمنان دانست و تأکید کرد: حفظ همدلی و آگاهی در این مقطع زمانی، نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی نقشههای دشمن و عبور از مشکلات پیشرو دارد.
