تقارن ولادت امام علی و شهادت سردار سلیمانی، تداوم ولایت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دانسفهان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با بیان اینکه فضائل امام علی علیه‌السلام به شمارش نمی‌آید، اظهار داشت: همه دشمنان ایشان صف کشیدند تا نام او خاموش شود و حتی دوستان نیز از ترس قلم‌های خود را زمین گذاشتند، اما شرق و غرب عالم نام علی علیه‌السلام را پر کرده است، زیرا اسم ائمه از نور است و هیچکس نمی‌تواند نور را خاموش کند.

حجت‌الاسلام انصاری در ادامه با اشاره به تقارن سالروز ولادت امام علی علیه‌السلام با شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، این رویداد را نقطه آغاز ولایت الهی خواند و گفت: مرحله استمرار این ولایت الهی با شخصیت‌هایی مانند سردار سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی ادامه یافته است؛ یکی در جبهه علم و دیگری در جبهه جنگ.

امام جمعه دانسفهان با یادآوری پنجمین سالگرد رحلت آیت‌الله مصباح یزدی و سالروز ترور سردار سلیمانی توسط تیم تروریستی آمریکا، تصریح کرد: دهه مقاومت با حضور این چهره‌های شاخص، تداوم پیدا کرده و مسیر دفاع از اصول الهی و ملی روشن باقی مانده است.

وی تأکید کرد که هر دو شخصیت مورد اشاره، با اخلاص و مجاهدت در مسیر ولایت و خدمت به مردم، الگویی برجسته برای نسل‌های امروز هستند و یاد و راه آنان باید در آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی مورد توجه قرار گیرد.