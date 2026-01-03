  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دلگان

دلگان - ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان دلگان برگزار شد.

مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ظهر شنبه در مصلی امام علی علیه‌السلام شهر دلگان و با حضور عموم مردم، بسیجیان، مسئولان شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

برنامه‌های این آئین باشکوه شامل قرائت قرآن کریم، سرود ملی و سرودهای حماسی، سخنرانی و ذکر روضه مصیبت اهل بیت علیهم السلام بود.

حجت الاسلام حمید بامری امام جمعه دلگان به عنوان سخنران این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی و یارانش، بر تداوم راه و مکتب این شهید والامقام در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.

حضور خودجوش مردم در این مراسم، نشان‌دهنده ماندگاری نام و راه شهید سلیمانی در دل‌های ملت ایران به ویژه مردم غیور سیستان و بلوچستان و شهرستان دلگان بود.

