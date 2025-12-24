  1. استانها
امام جمعه دلگان: خرما و حنای دلگان سودی برای کشاورز ندارد

دلگان- امام جمعه دلگان با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی این شهرستان، نبود صنایع تبدیلی، سردخانه و واحدهای فرآوری را عامل اصلی هدررفت محصولات، زیان کشاورزان و اتلاف منابع آبی دانست.

حجت الاسلام حمید بامری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی دلگان گفت: این شهرستان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان محسوب می‌شود و بیش از نیمی از تولید گندم استان در این شهرستان انجام می‌گیرد. همچنین این شهرستان دارای حدود ۱۵ هزار هکتار نخلستان است که از این میزان، ۷ هزار و ۲۲۱ هکتار آن بارور بوده و سالانه بیش از ۳۰ رقم خرما در آن تولید می‌شود.

وی افزود: از مهم‌ترین ارقام خرمای تولیدی در شهرستان دلگان می‌توان به ربی، زاهدی، مجول، پیارم و مضافتی اشاره کرد که از کیفیت بالایی برخوردارند، اما متأسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی، فناوری‌های فرآوری، سردخانه، بسته‌بندی و بازاریابی مناسب، زحمات کشاورزان در زمان برداشت محصول یا به دست دلالان می‌افتد یا بخشی از محصولات از بین می‌رود.

حجت الاسلام بامری تصریح کرد: شهرستان دلگان تنها منطقه تولید حنا در استان سیستان و بلوچستان است و این محصول نیز به دلیل نبود واحدهای فرآوری و بسته‌بندی، توسط دلالان خریداری شده و در استان‌های دیگر با نام و برند آن مناطق عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: هر ساله کشاورزان به دلیل نبود بازار مناسب و قیمت‌گذاری عادلانه، مجبور می‌شوند محصولات خود را با قیمت‌های بسیار پایین به فروش برسانند یا حتی از برداشت آن صرف‌نظر کنند، چراکه هزینه برداشت، حمل‌ونقل و فروش، بیش از درآمد حاصل است. این مسئله نه‌تنها موجب زیان و ناامیدی کشاورزان می‌شود، بلکه به هدررفت منابع ملی و آب ارزشمند منطقه در شرایط خشکسالی‌های مکرر منجر می‌شود.

امام جمعه دلگان با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم گفت: احداث سردخانه برای نگهداری محصولات به‌ویژه خرما، راه‌اندازی واحدهای فرآوری برای تبدیل محصولات خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر و ایجاد کارخانه‌های بسته‌بندی برای افزایش ماندگاری و امکان صادرات به سایر استان‌ها و خارج از کشور، از نیازهای فوری این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر جلوگیری از ضایعات کشاورزی، موجب ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه، افزایش درآمد کشاورزان و چند برابر شدن ارزش اقتصادی محصولات خواهد شد و ثبات و رونق را به قطب کشاورزی استان بازمی‌گرداند.

حجت الاسلام بامری در پایان با بیان اینکه این موضوع یک مطالبه جدی و به‌حق کشاورزان است، اظهار داشت: از دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی، وزارت جهاد کشاورزی و نماینده محترم مجلس انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی عملی و فوری، برای رفع این محرومیت اقدام کنند. حرکت جدی مسئولان در این مسیر می‌تواند نقطه امیدی برای کشاورزان منطقه باشد؛ مردمی که بخش عمده معیشت آنان به کشاورزی وابسته است.

