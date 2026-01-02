به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و راه‌اندازی روستابازار توسط تعاون روستایی استان کرمانشاه، بعد از ظهر جمعه بازارچه میلاد واقع در میدان آزادی کرمانشاه مورد بازدید مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

در این بازدید، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، محمد مبین فرماندار کرمانشاه، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، جوادی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان، رجبی رئیس اداره خدمات فنی تعاون روستایی استان و سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان کرمانشاه، عظیمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان و جمعی از مدیران و کارشناسان حضور داشتند.

مسئولان حاضر در این بازدید، با بررسی زیرساخت‌ها، امکانات فیزیکی و شرایط بهره‌برداری بازارچه میلاد، میزان آمادگی آن برای راه‌اندازی روستابازار و عرضه مستقیم کالاهای اساسی به شهروندان را مورد ارزیابی قرار دادند.

در جریان این بازدید، درباره نحوه تأمین اقلام اساسی، چگونگی توزیع منظم کالاها، نقش شبکه تعاون روستایی در کاهش واسطه‌گری و برنامه‌ریزی برای عرضه محصولات با قیمت مناسب، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر لزوم نظارت مستمر بر فرآیند توزیع تأکید شد.

بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه و در راستای اجرای سیاست‌های دولت برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تعداد ۱۰ غرفه از بازارچه میلاد میدان آزادی به اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه تحویل داده شد.

این غرفه‌ها با هدف راه‌اندازی روستابازار و عرضه مستقیم کالاهای اساسی، در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود نقش مؤثری در کاهش قیمت‌ها، حذف واسطه‌ها، تنظیم بازار و دسترسی آسان‌تر شهروندان کرمانشاه به اقلام ضروری ایفا کند.

مسئولان حاضر در این بازدید تأکید کردند که توسعه روستابازارها یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان، تشکل‌های روستایی و تعاونی‌ها و در عین حال تأمین پایدار کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان است و این مسیر با جدیت در سطح استان دنبال خواهد شد.