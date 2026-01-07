روستا بازارها در خط مقدم تنظیم بازار محصولات کشاورزی قزوین

به گزارش خبرگزار مهر، فرامرز حریریمقدم در مراسم تکریم و معارفه مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به اهمیت همدلی و همراهی میان ارکان این مجموعه اظهار کرد: همافزایی و همکاری در بدنه تعاون روستایی زمینه تحقق کامل اهداف و مأموریتهای این بخش را فراهم میکند.
وی افزود: در چارچوب اهداف سازمان تعاون روستایی، سیاستگذاری، حمایت، هدایت و نظارت بهصورت جدی و مستمر دنبال میشود و استفاده از ظرفیت خبرگان و نخبگان میتواند به ساماندهی امور و ایجاد نگاه و تفکر نو در حوزه تعاون روستایی منجر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین استفاده از مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با عنوان «روستا بازار» را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به تغییر سیاستها و حذف ارز ترجیحی، نیاز به راهاندازی و توسعه روستا بازارها بیش از گذشته احساس میشود.
حریریمقدم با اشاره به جایگاه تعاون روستایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: تعاون روستایی همواره بهعنوان بازوی مستحکم دولت در این حوزه ایفای نقش کرده و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت اتاق اصناف، اتحادیهها و تشکلها امری ضروری است.
وی بازار را جادهای دوطرفه توصیف کرد و افزود: در فرآیند تنظیم بازار باید منافع هر دو بخش تولیدکننده و مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد. اتحادیهها نیز بهعنوان حلقه واسط، از مزرعه تا سفره مردم نقش مهمی در این زنجیره ایفا میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز خاطرنشان کرد: میزان ذخیرهسازی میوه شب عید در استان قابل توجه است و تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع مناسب این اقلام اندیشیده شده است.
وی در پایان تأکید کرد: تعاون روستایی در فرآیند جراحی اقتصادی نقش پررنگی دارد و نظاممندی یارانهها از جمله فرآیندهایی است که اجرای دقیق آن از وظایف مهم دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
