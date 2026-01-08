تصمیمات فوری ستاد تنظیم بازار کرمانشاه برای توزیع کالا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد تنظیم بازار و امنیت غذایی استان کرمانشاه پیش از ظهر پنجشنبه به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و با حضور معاونان استانداری، فرمانداران، مدیرانکل دستگاههای اجرایی، مدیران شهرستانی جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای صنفی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.
در این نشست، مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات عملیاتی و فوری برای افزایش توزیع کالاهای اساسی در سطح فروشگاهها و تشدید رصد و نظارت بر بازار اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد اجرای تصمیمات اتخاذشده با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار، از امروز آغاز شود و دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
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