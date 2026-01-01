تأمین پایدار روغن و برنج در روستا بازارهای کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موجودی انبارها اظهار کرد: با توجه به ذخایر پیش‌بینی‌شده، روستا بازارها و فروشگاه‌های وابسته به این اداره هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین روغن ندارند و این کالا از محل انبارهای پشتیبانی‌شده توسط شرکت نازگل در حال عرضه است.

وی افزود: فروشگاه‌های تحت پوشش تعاون روستایی به صورت کامل و مستمر شارژ می‌شوند و سایر فروشگاه‌ها نیز از مسیر جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان، اقلام مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات کارگروه تنظیم بازار استانداری گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، یک تریلی برنج پاکستانی برای توزیع در روستا بازارهای ۱۴ شهرستان استان اختصاص یافت که فرآیند توزیع آن به طور کامل انجام شده است.

صفایی در ادامه به مراکز عرضه اشاره کرد و گفت: روستا بازار کرمانشاه در بلوار جام جم، جنب بانک کشاورزی و مقابل سپاه فعال است و بازارچه میلاد در میدان آزادی ترمینال ۲ نیز به چرخه توزیع افزوده شده که بخشی از تجهیزات آن توسط اداره تعاون روستایی فراهم شده است.

وی تأکید کرد: در راستای صیانت از امنیت غذایی و پیشگیری از التهاب بازار، محدودیت‌هایی در میزان خرید خانوارها در نظر گرفته شده تا توزیع عادلانه انجام و هر خانواده متناسب با نیاز خود کالا دریافت کند.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ریزی‌ها با هدف کنترل بازار، جلوگیری از کمبود روغن و برنج و ایجاد نظم پایدار در توزیع کالاهای اساسی اجرایی شده است.