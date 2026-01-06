دومین روستابازار کرمانشاه در میدان آزادی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه، عصر سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازدید از غرفه‌های روستابازار واقع در بازارچه میلاد میدان آزادی، از راه‌اندازی و آغاز به کار دومین روستابازار شهر کرمانشاه خبر داد.

وی در این بازدید که با حضور بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان و عظیمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان انجام شد، اظهار کرد: این روستابازار با هدف دسترسی راحت‌تر شهروندان به کالاهای اساسی و عرضه مستقیم محصولات و اقلام موردنیاز مردم راه‌اندازی شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به عرضه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ و سایر اقلام مصرفی افزود: در این روستابازار، کالاهای تنظیم بازار با قیمت مصوب و سایر کالاها نیز حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار به شهروندان عرضه می‌شود.

صفایی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی و توسعه روستابازارها تصریح کرد: هدف اصلی از ایجاد روستابازارها، تسهیل عرضه مستقیم کالا و محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و در عین حال صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و این رویکرد از اولویت‌های اصلی تعاون روستایی به شمار می‌رود.

وی راه‌اندازی روستابازارها را یکی از برنامه‌های مهم در راستای تنظیم بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی دانست و خاطرنشان کرد: توسعه این مراکز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های خانوار و ایجاد تعادل در بازار ایفا کند.

در پایان این بازدید، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه توصیه‌ها و رهنمودهای لازم را به دست‌اندرکاران غرفه‌ها در زمینه ارتقای کیفیت خدمات، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جلب رضایت‌مندی شهروندان ارائه کرد.