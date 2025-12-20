به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه به منظور بررسی آخرین وضعیت راهاندازی روستابازار شهرستان کنگاور، به همراه سرمستی رئیس اداره تعاون روستایی این شهرستان و رجبی نماینده شهرداری کنگاور از محل اجرای این پروژه بازدید کرد.
در این بازدید، روند پیشرفت عملیات اجرایی و اقدامات انجامشده برای تجهیز و آمادهسازی روستابازار مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و نیازهای موجود مطرح شد.
بلینی با اشاره به اهمیت راهاندازی این روستابازار در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دسترسی آسان شهروندان به محصولات باکیفیت، بر ضرورت تسریع در انجام مراحل باقیمانده تأکید کرد و توصیهها و رهنمودهای لازم را برای افتتاح این مجموعه در دهه مبارک فجر به دستاندرکاران ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی بهموقع روستابازار کنگاور میتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار، عرضه مستقیم محصولات و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
